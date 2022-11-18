В Самаре коммунальщики установили деревянный туалет для создателей засоров на ул. Аэродромной

Уличный туалет установили для жильцов, которые постоянно бросают в унитаз и раковину бытовой мусор Фото: РКС-Самара

В Самаре коммунальщики нашли новый способ, как усовестить нерадивых пользователей канализации. Речь идет о тех жителях домов, которые не знают, что очистки от овощей и средства гигиены нужно бросать в мусорное ведро, а не в раковину или унитаз. Из-за таких часто происходят засоры. Ресурсники установили для недобросовестных жильцов деревянный туалет.

Первыми ноу-хау оценили те, кто живет на улице Аэродромной, 126. В 2022 году сотрудники «РКС-Самара» уже девять раз выезжали чистить там трубы. Однако кто-то из жильцов продолжает отправлять в канализацию остатки продуктов, очистки, влажные салфетки и жир.

— Проблемы с водоотведением в доме возникают примерно раз в месяц. Жители в ожидании бригады страдают без удобств. Специально для нерадивых граждан, которые регулярно сбрасывают в унитаз и раковину бытовой мусор, привезли уличный туалет, — рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Деревянная кабинка — напоминание, к чему придется вернуться, если сети водоотведения полностью вывести из строя. На ней даже разместили объявление, что туалет специально предназначен для жильцов дома № 126 по улице Аэродромной, которые засоряют канализацию. Коммунальщики надеются, что данная мера поможет недобросовестным гражданам встать на путь исправления.

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