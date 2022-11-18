В Самарской области за текущую неделю исчез второй подросток

Кристина Ш. пропала двое суток назад. Фото: vk.com/la_samara

За текущую неделю на территории Самарской области пропали двое подростков. В пятницу, 18 ноября, стало известно, что волонтеры занялись поисками 14-летней Кристины Ш. Юная жительница Самары бесследно исчезла в среду, 16 ноября.

В данный момент девочку ищут поисковики «Лиза Алерт». Они сообщают приметы пропавшей. Рост девочки 167 см, телосложение нормальное. У нее короткие русые волосы и карие глаза. В день исчезновения Кристина была одета в цветную куртку, темно-синие штаны, темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

Напомним, ранее в Самарской области пропал 16-летний Егор Х. Подросток ушел из своей школы на ул. 22 Партсъезда в Кинеле около 14:00 15 ноября и до сих пор не вернулся домой.

17 ноября по факту исчезновения молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас пропавшего ищут следователи, криминалисты, полиция и волонтеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.