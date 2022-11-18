Стал известен лучший МФЦ Самарской области 2022 года

В Самаре наградили лучших наставников и специалистов МФЦ региона / Фото: vk.com/rosreestr63

Стали известны итоги финального этапа регионального конкурса «Лучший МФЦ Самарской области». Он проводился по четырем номинациям. В каждой выбрали тройку самых-самых. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Росреестра.

В номинации «Лучший МФЦ» первое место занял центр в Волжском районе, второе — в Октябрьске, а третье — в Самаре. В номинации «Лучший проект МФЦ» первенство досталось центру в Тольятти, второе место — Сызрани, а третье — в Волжском районе.

В номинации «Лучший наставник МФЦ» места распределились следующим образом: первое — Инна Парамонова из Волжского района, второе — Кристина Богородская из Тольятти, третье — Татьяна Ксенофонтова из Сызрани.

Победителем номинации «Лучший универсальный специалист» стала Ольга Фуражкина из Шигонского района. Второе место заняла Юлия Неткачева из Волжского района, а третье — Русико Смирнова из Тольятти.

Специалистов и наставников, которые заняли 1, 2 и 3 места, поощрят денежными призами в 150, 100 и 75 тысяч рублей соответственно. Победители трех номинаций, за исключением «Лучший наставник МФЦ», представят Самарскую область на всероссийском конкурсе.

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