В Самарской области Skoda и грузовик Isuzu улетели в кювет после ДТП на «встречке»

Иномарка превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в четверг, 17 ноября 2022 года, на 45 км трассы Кинель — Богатое — Борское в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там во время снегопада столкнулись Skoda Fabia и грузовик Isuzu. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 71-летний водитель легковушки. Пенсионер, двигаясь в сторону села Богатое, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто. Последним управлял 45-летний мужчина.

Водитель грузовика не пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Обе машины вылетели с дороги в кювет. Сильнее всего пострадала Skoda. Она превратилась в груду металла. У грузовика частично смяло кабину. Водителя легковушки с различными травмами увезли в больницу. В каком он сейчас находится состоянии, пока неизвестно.

В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.

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