Грузовик и «Приора» столкнулись в снегопад на трассе в Самарской области

Отечественная легковушка влетела под грузовик. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сильный снегопад, накрывший Самарскую область вечером 17 ноября, спровоцировал несколько ДТП. Одно из них произошло на территории Сызранского района – там столкнулись грузовик и легковушка. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 19:55 на дороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу Москва - Самара». 34-летний водитель «Лада Приора» ехал со стороны трассы М-5 в сторону Саратова, когда из-за непогоды влетел в грузовой «Volvo»

– Водитель не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада и допустил наезд на грузовик «Volvo» в составе полуприцепа, который остановился на проезжей части из-за возникшего затора, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали пассажиры отечественного авто – 52-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.