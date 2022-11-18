Грузовик и «Приора» столкнулись в снегопад на трассе в Самарской области

Отечественная легковушка влетела под грузовик.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Сильный снегопад, накрывший Самарскую область вечером 17 ноября, спровоцировал несколько ДТП. Одно из них произошло на территории Сызранского района – там столкнулись грузовик и легковушка. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария случилась в 19:55 на дороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу Москва - Самара». 34-летний водитель «Лада Приора» ехал со стороны трассы М-5 в сторону Саратова, когда из-за непогоды влетел в грузовой «Volvo»
– Водитель не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада и допустил наезд на грузовик «Volvo» в составе полуприцепа, который остановился на проезжей части из-за возникшего затора, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате аварии пострадали пассажиры отечественного авто – 52-летний мужчина и 33-летняя женщина. Их доставили в больницу.
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