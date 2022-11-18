Первый тестовый автомобиль LADA Vesta NG собрали на заводе в Тольятти

Первая тестовая LADA Vesta NG не покинет сборочную площадку Фото: АвтоВАЗ

В Тольятти собрали первый тестовый автомобиль LADA Vesta NG. Об этом АВТОВАЗ объявил в пятницу, 18 ноября 2022 года.

- На этом автомобиле проверяли корректность работы перенесенного оборудования и технологий, а также готовность необходимых процессов, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Тестовая LADA Vesta NG не покинет сборочную площадку. В дальнейшем ее планируют использовать для обучения персонала. В ближайшие месяцы автоконцерн продолжит подготовку к серийному производству новой модели. Старт выпуска намечен на начало весны 2023 года.

Автомобиль будут использовать для обучения персонала Фото: АвтоВАЗ

Напомним, LADA Vesta NG презентовали в феврале 2022 года в Ижевске. Новая модель стала немного крупнее предыдущей. Автомобиль приобрел обновленную внешность и полностью диодные фары. Кроме того, разработчики предусмотрели продвинутую медиасистему и цифровую приборную панель.

Ранее LADA Vesta выпускали на заводе в Ижевске, однако летом 2022 года АВТОВАЗ объявил о переносе производства в Тольятти.

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