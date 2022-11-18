Посты охраны и КПП выставят на набережной Волги в Самаре перед Новым годом

Охраной охватят все четыре очереди набережной Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который возьмет на себя охрану всех четырех очередей набережной Волги перед Новым годом. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,07 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выставить на набережной три поста охраны. Один разместят на территории от Венцека до Вилоновской, второй — от бассейна ЦСКА до Первомайского спуска, третий — от Осипенко до Силикатного оврага. На каждом посту должны будут работать по три охранника. В их обязанности будет входить патрулирование вверенной территории.

Также на набережной появятся три КПП: на Полевом спуске, на спуске по Осипенко и на Некрасовском спуске. На каждом посту должен будет работать один человек.

Обеспечивать безопасность на набережной Волги необходимо будет с 1 по 31 декабря 2022 года. Подрядчика должны определить уже на этой неделе.

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