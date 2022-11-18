Самарские правоохранители проводят проверку из-за самовольного оставления части мобилизованными

За самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области мобилизованные самовольно покинули воинскую часть. В настоящее время известно о пяти фактах. Правоохранители организовали проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За самовольное оставление воинской части или места службы предусмотрена уголовная ответственность — статья 337 УК РФ. Военнослужащим, которые незаконно покинули часть, может грозить длительный срок лишения свободы.

— Самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу от 2 до 10 суток, совершенные военнослужащим в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет, — говорится в части 2.1 статьи 337 УК РФ.

Те же действия продолжительностью от 10 суток до одного месяца могут привести к лишению свободы на срок до 7 лет. Отсутствие свыше одного месяца влечет наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Отметим, военнослужащего, который самовольно покинул часть или не явился на место службы, могут освободить от уголовной ответственности. Этот вопрос в каждом случае решают индивидуально. Все зависит от личности виновного и всех обстоятельств дела.

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