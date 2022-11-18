Самарскую область 20 ноября 2022 года накроют магнитные бури

Метеозависимым жителям региона стоит приготовиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 20 ноября, метеозависимые жители Самарской области могут почувствовать недомогание. Все дело в магнитных бурях, которые накроют регион в ночь с субботы на воскресенье. Информацию сообщили специалисты GISMETEO.

Возмущения начнутся еще субботним вечером. Изначально бури будут 4-балльными, однако к 10:00 воскресенья они достигнут отметки в 5 баллов.

Отметим, что магнитные бури оказывают заметное влияние на метеозависимых людей. У них наблюдаются головные боли, бессонница, перепады давления, упадок сил, и в целом самочувствие оставляет желать лучшего.

Чтобы перенести геомагнитную активность с наименьшим риском для здоровья специалисты рекомендуют избегать физических нагрузок, проводить больше времени на свежем воздухе, пить больше воды и добавить в рацион свежие фрукты и овощи.

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