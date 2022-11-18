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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:20

Самарские инспекторы усилят контроль на автодорогах с 18 по 20 ноября 2022 года

В регионе пройдут направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
Дорожные полицейские усилят контроль

Дорожные полицейские усилят контроль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах в выходные дни. Водителям стоит быть внимательнее.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с 18 по 20 ноября госавтоинспекторы примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях. Сотрудники полиции уделят особое внимание автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство.

Напомним, пьяным водителям при первом задержании грозит штраф и временное лишение прав. При повторном задержании нарушителям может грозить уголовное наказание.

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