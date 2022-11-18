Пьяный курянин поехал на мотоцикле за ветврачом для рожающей кошки и попался сотрудникам ГИБДД

Полицейские задержали мужчину во время поездки в ветклинику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой осенью в Курской области произошла необычная история. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного мотоциклиста, который посреди ночи сорвался в ветклинику. Как оказалось, нарушить ПДД мужчину заставила рожающая кошка.

Все случилось ночью 21 сентября 2022 года. 45-летний житель поселка Кировский проводил ее дома. Активно выпивал, а затем заснул. Около 2:30 его разбудили крики кошки. Та никак не могла окотиться. Мужчина решил отправиться за ветеринаром в Пристень. Сел на свой мотоцикл «Днепр» и рванул в сторону клиники.

В пути нетрезвого байкера заметили сотрудники ГИБДД. Мужчина не стал отрицать, что пил спиртное, и согласился пройти проверку алкотестером. Как пишут «Курские известия», в крови курянина нашли 1,02 мг/л этилового спирта. Также выяснилось, что у него нет прав на мотоцикл, а сам «железный конь» не зарегистрирован.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». На следующей неделе он предстанет перед судом. Что стало с кошкой, смогла ли она разродиться, история умалчивает.

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