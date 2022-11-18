На что способны люди ради «большого кэша»: самарцам покажут новое шоу на «ЧЕ!»

Премьера шоу состоится 19 ноября

С 19 ноября самарцам покажут новое азартное шоу на телеканале «ЧЕ!». Участникам «Большого кэша» предстоит справиться со своими самыми жуткими страхами. А ведущим выступит популярный актер Виктор Логинов, известный телезрителям по роли Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».

Премьера шоу состоится на телеканале «ЧЕ!» 19 ноября. В новом проекте две команды из трех человек сражаются за крупный денежный приз. Участников ждет настоящий вызов, и зрителям предстоит узнать, на что они готовы пойти ради победы. Участникам предстоит целовать лягушек, есть насекомых, танцевать со змеями, бить тату, стричься налысо и многое другое. Тот, кто пройдет огонь, воду и собственные страхи, заберет с собой большой кэш.

- По накалу страстей проект очень эмоциональный, - поделился впечатлениями Виктор Логинов. - Я видел, как один участник проэпилировал себе всю грудь, другой ел хлопья с опарышами, третий сделал себе огромное тату на лице. Все реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно.

Участников отбирали во время открытого кастинга. В результате в шоу за главный приз боролись учителя, фермеры, косметологи, многодетные мамы, программисты и даже пожарные. Также зрителей ждет несколько специальных выпусков с командами блогеров, артистов и известных радиоведущих.

- Участие в шоу — один из самых безбашенных поступков в моей жизни, - говорит радиоведущий VJ Чак. - Мне все время нужны приключения и острые ощущения. Но остроты в «Большом Кэше» было даже слишком много!

Сразу два премьерных выпуска игрового шоу «Большой Кэш» самарцы смогут увидеть 19 ноября в 22:00 на телеканале «ЧЕ!».