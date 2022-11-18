Комитет по образованию областного парламента рекомендовал принять бюджет региона на 2023- 2025 года

Фото: Самарская губернская дума

Комитет Самарской губернской думы по образованию и науке рекомендовал принять Закон об областном бюджете на 2023-2025 годы во втором и окончательном чтении.

Перед тем как принять такое решение депутаты обсудили основные статьи расходов, заложенные в документе на образовательную сферу.

По линии областного Минобра общее финансирование отрасли «Образование» на очередную трехлетку составит более 142,7 млрд рублей: в 2023 году – 46 млрд рублей, в 2024 – 48,6 млрд рублей, в 2025 – 48 млрд рублей.

В проекте предусмотрены средства на реализацию 8 государственных программ Самарской области:

- «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2030 годы – 44,37 млрд рублей:

- «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области» - 1,3 млрд рублей:

- «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» - 214 млн рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» -

6 млн рублей;

- «Доступная среда в Самарской области» - 31,5 млн рублей;

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» - 2 млн рублей;

- «Развитие жилищного строительства в Самарской области» - 23,5 млн рублей;

- «Развитие транспортной системы Самарской области» - 5,6 млн рублей.

Кроме этого, по отрасли «Образование» реализуются мероприятия не в рамках государственных программ, объем расходов по которым составляет 78,7 млн рублей.

Планируется получить финансирование и из федерального бюджета - 1,7 млрд рублей.

Более того, по линии Минстроя на строительство, реконструкцию и капремонт образовательных учреждений в Самарской области в 2023 год направят более 805 млн рублей. Они пойдут на строительство одного детсада в Самаре и школы в Тимофеевке, а также на возведение 6 школ, создаваемых в рамках концессионных соглашений.

Нам очень приятно осознавать, что ни одна из позиций бюджета по отрасли образования не секвестирована. Более того, мы наблюдаем прирост. У нас есть резерв на случай, если потребуются дополнительные средства. Весь бюджет ориентирован на то, что необходимо в данный момент Самарской области. Будет продолжена реализация федеральной программы по капитальному ремонту школ, как и региональной программы капремонта образовательных организаций. По поручению Губернатора у нас действует отдельная программа по капитальному ремонту пищеблоков, мы ремонтируем спортивные залы и т.д. Мы продолжаем реализовывать все национальные проекты. Средства на это предусмотрены в проекте областного бюджета. Поэтому мы, конечно, надеемся на лучшее, - подчеркнула председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина.