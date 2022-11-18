В Самаре специалисты устраняют последствия первого сильного снегопада этой зимы

В ночь запланированы работы по вывозу снега с улично-дорожной сети. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В ночь на 18 ноября Самару накрыл первый серьезный снегопад этой зимы. Спецтехника начала работать еще ночью и продолжила днем.

— За это время выпало 21,6 мм осадков. Ночью силами 116 единиц техники и 81 специалиста очищались ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к детсадам, школам, больницам, — сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

Работу ночной смены продлили до 8 утра. В день всего задействовали 207 единиц техники и 3436 рабочих, а с 10 утра дополнительно привлекли 120 человек на ручную очистку остановок и тротуаров. Также в ночь запланированы работы по вывозу снега с улично-дорожной сети.

Сейчас в круглосуточном режиме работают сотрудники МП «Благоустройство», районов, подрядных и обслуживающих организаций, муниципальных учреждений. Работу контролирует Елена Лапушкина.