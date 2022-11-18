Самарское предприятие через суд заставили отремонтировать бомбоубежище

Приставы взыскали с организации-должника исполнительский сбор в 50 тысяч рублей Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре по требованию суда привели в порядок бомбоубежище. Речь идет о защитном сооружении гражданской обороны одного из предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

- В защитном сооружении не было медицинских аптечек на расчетное количество укрываемых и отсутствовали средства пожаротушения. Кроме того, само строение не было пригодно к оперативному переходу из режима повседневной деятельности в режим защитных сооружений, - отметили в ведомстве.

По данным службы приставов, в бомбоубежище предприятия не были обеспечены гидроизоляция; сохранность защитных свойств входов и аварийных выходов, герметических дверей и ставней, а также противовзрывных устройств и инженерно-технического оборудования.

Надзорный орган обратился в суд и потребовал обязать предприятие устранить все эти нарушения. Служители Фемиды удовлетворили иск. Однако в установленный срок организация не провела необходимые работы. Тогда в отношении должника приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей. Только после этого бомбоубежище привели в надлежащий вид.

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