Самарская область вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности

В частности, высокую оценку получила транспортная инфраструктура губернии. Фото: правительство Самарской области

Эксперты кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» предоставили рейтинг регионов РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В списке оказалась и Самарская область – регион вошел в топ-10 инфраструктурного блока субъектов с более развитыми сетями автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, системой воздушного и городского пассажирского транспорта, торговыми площадями, социальной и информационно-коммуникационной инфраструктурой.

Губерния не в первый раз подтверждает статус региона, привлекательного для инвесторов. Благодаря системной работе область попала первую десятку субъектов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Рост инвестиций в Самарской области отметил и президент РФ Владимир Путин.

– Мы не за рейтинги мы работаем. Наша главная задача – забота о людях, о развитии нашего региона. Увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест – это наша главная оценка, – отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня на территории региона реализуется более 200 инвестпроектов. Общая сумма вложений – порядка 1,4 трлн. рублей. В этом году в «Преображенке» заработал логистический центр Яндекс.Маркет, а в индустриальном парке «Чапаевск» – OZON.

– Каждый инвестпроект мы сопровождаем на всех этапах реализации. Совместно с инвестором подбираем площадку, предлагаем наиболее актуальные инструменты поддержки, налоговые режимы, помогаем привлекать финансирование федеральных институтов развития, – подчеркивает министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

До конца года власти намерены реализовать еще 16 проектов. Данная работа позволит создавать более 10 тыс. рабочих мест ежегодно.

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