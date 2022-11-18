В Самаре наркоторговец добровольно отдал товар правоохранителям

Мужчине может грозить 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары сотрудники полиции задержали наркоторговца. Мужчина добровольно сдал товар и телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранителям поступила информация о мужчине, причастному к наркоторговле. Полицейские выехали на место и смогли задержать подозреваемого. Ранее мужчина не был судим и согласился добровольно рассказать о своей деятельности. Он достал из карманов 14 свертков с наркотиками и телефон, в котором сохранились фотографии тайников-закладок.

Задержанный покупал вещества в интернете, а после продавал их путем «закладок». Уголовное дело с обвинительным приговором направили в районный суд. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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