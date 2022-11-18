Самарцы могут получить бесплатную юридическую помощь по правам детей

В преддверии Всероссийского единого дня правовой помощи детям в областном парламенте прошел открытый урок. Его цель - разъяснить законодательство и оказать практическую помощь в решении сложных юридических вопросов, которые затрагивают интересы несовершеннолетних.

Основной темой стали вопросы антикоррупционного воспитания и просвещения школьников. Ребята могли задать свои вопросы экспертам.

К участникам открытого урока обратился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников

Правовое просвещение – это важная задача областного парламента. В Самарской области еще в 2005 году стартовал эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи. Законодательное обеспечение которого взяла на себя Самарская губернская дума. У нас принят и работает базовый закон «О бесплатной юридической помощи», мы постоянно его совершенствуем и дополняем. Кроме того, по нашей инициативе действует большой блок законодательства, направленный на защиту несовершеннолетних граждан. Абсолютно убежден: чтобы достойно жить, учиться и развиваться - необходимо знать законы, получать эти знания с самого юного возраста. Уверен, что сегодня все вы получите нужные вам знания.

18 ноября родители, опекуны, попечители могут получить бесплатную юридическую консультацию специалистов Главного управления правового обеспечения Самарской губернской думы по вопросам прав детей, опеки, алиментов и другим. Консультации будут проводиться с 9.00 до 16.30 по телефону (846) 242-25-85.