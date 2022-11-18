Фотовыставка «Самарский взгляд: избранное» открылась в галерее «Новое пространство»

Выставка будет работать до 26 ноября этого года. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В среду, 16 ноября, в галерее «Новое пространство» прошло открытие экспозиции «Самарский взгляд: избранное».

— «Самарский Взгляд» начинался как городской конкурс, а сейчас мы уже шагаем по всей России и даже захватываем ближнее зарубежье. Это высокий уровень, — сказала председатель СОО СЖР Ирина Цветкова.

В прошлом году в конкурсе «Самарский взгляд» приняли участие 183 фотографа. В этом году на выставке представлены лучшие работы конкурсантов за 2009-2021 годы, среди них есть 13 работ фотографа «КП-Самара» Светланы Маковеевой.

В экспозицию вошли 13 работ фотографа «КП-Самара» Светланы Маковеевой.

Работы на конкурс присылали участники из разных областей страны, в том числе Московской, Ленинградской, Кировской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской и других, краев Краснодарского и Приморского, а также из республик Адыгея, Чувашия и прочих.

Выставка будет работать до 26 ноября этого года.

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