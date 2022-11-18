В Самаре каждый четвертый горожанин не включит новогодние передачи в период праздников

Многие не хотят праздновать Новый год под развлекательные программы Фото: Архив "КП"

В Самаре многие жители не собираются включать новогодние программы 31 декабря. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только каждый третий планируют включить развлекательные новогодние телепрограммы для фона. Каждый четвертый самарец не будет включать «новогодние огоньки». Отмечают, что женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром праздничных программ.

Многие мужчины отказываются смотреть звездные телешоу – 42% против 35%. Тех, кто будет смотреть новогодние передачи, больше среди жителей с детьми.

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