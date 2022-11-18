В Самаре жители с долгами за коммуналку могут остаться без жилья

Недобросовестным клиентам уже направили предупреждения. Фото: ООО "РКС-Самара"

Жители Красноглинского района Самары, задолжавшие оплату за водоотведение и водоснабжение, могут потерять свое жилье. Речь идет о гражданах, проживающих в муниципальных квартирах. Об этом сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Такие клиенты уже получили предупреждения от ДУИ Самары, в котором им сообщили о необходимости оплатить квитанции. В противном случае департамент может расторгнуть с ними договор. Основание для этого – невыполнение установленных законом обязанностей, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

По данным компании, в Красноглинский район было направлено 358 предупреждений. Их получатели накопили долги суммами от 4 до 150 тысяч рублей. Общая сумма задолженности превысила 11 млн. рублей.

Отмечается, что в ближайшее время предупреждения получат жители других районов города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.