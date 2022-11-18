До конца года планируется завершить реализацию еще 16 проектов. Фото: минэкономразвития Самарской области

Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт» Самарская область вошла в число регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности по итогам 2021 года.

На рост инвестиций в регионе обратил внимание и Владимир Путин во время встречи с Дмитрием Азаровым. На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 субъектов страны в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

— Не за рейтинги мы работаем. Главной задачей является забота о людях, о развитии нашего региона. А главная оценка заключается в увеличении благосостояния, росте инвестиций и создании большого количества рабочих мест, — сказал Дмитрий Азаров.

В регионе реализуется более 200 инвестиционных проектов, общий объем вложений которых составляет 1,4 триллиона рублей, в том числе и на инвестиционных площадках. В этом году уже запустили в эксплуатацию 14 предприятий, среди которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения.

До конца года планируется завершить реализацию еще 16 проектов. Благодаря инвестпроектам ежегодно создается более 10 тысяч рабочих мест. За первые полгода 2022 инвестиции в основной капитал составили 152,8 миллиарда. рублей, это почти на 20% больше показателя прошлого года.

— Мы создаем лучшие условия для ведения бизнеса и реализации инвестпроектов. Каждый из них сопровождается на всех этапах реализации. Совместно выбираются площадка, меры поддержки, налоговые режимы, привлекается финансирование, — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

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