В России выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса «цербер»

Коронавирус продолжает мутировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зарегистрировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса — «цербер». В Роспотребнадзоре рассказали, насколько он опасен и чем отличается от предыдущих версий.

По данным специалистов, штамм BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5 «омикрона». Впервые его обнаружили в западных странах в сентябре 2022 года. До России новая разновидность коронавируса добралась в конце октября.

Эксперты отмечают, что «цербер» отличается повышенной трансмиссивностью, пишет ФАН. То есть он быстрее, чем другие варианты COVID-19, передается от человека к человеку. Новый штамм более заразный, но, наблюдениям медиков, переносится легче.

Отметим, в Самарской области 18 ноября 2022 года выявили 189 случаев заражения коронавирусом. Общая заболеваемость — 482 837. За сутки выздоровели 226 человек, за все время — 472 834. Госпитализированы 23 пациента. Еще один ковид-больной умер. Общее число смертельных исходов — 8 139.

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