В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 189 человек 18 ноября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 23 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 18 ноября 2022 года за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 189 человек.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 226 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 23 человека, скончался один пациент. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем количество заболевших сегодня уменьшилось. 17 ноября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 199 человек.

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