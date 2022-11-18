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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:44

Депутаты областного парламента одобрили бюджет до 2025 года на здравоохранение

На заседании профильного комитета они рекомендовали принять главный финансовый документ во втором чтении
Жанна ВАЛЮТИНА

На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы депутаты обсудили проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который был принят в первом чтении.

Согласно нему, министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области предусмотрено на 2023 год – 38,9 млрд рублей, на 2024 год – свыше 40 млрд рублей, на 2025 год – 41,7 млрд рублей.

Традиционно в структуре расходов министерства большую часть занимают меры социальной поддержки (всего в регионе их выплачивается 92 вида). В 2023 году на них предусмотрена рекордная сумма – 25,9 млрд рублей.

Министерству здравоохранения региона по проекту бюджета будет выделено в 2023 году – 30,1 млрд рублей, в 2024 – 28,9 млрд рублей, в 2025 – 29,9 млрд рублей.

Расходы распределят на 4 основные программы: «Государственное развитие здравоохранения» (99% всех расходов), «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Оказание содействия добровольному переселению граждан», «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Самарской области».

86% запланированного объема средств – это первоочередные расходы: публичные обязательства, меры социальной поддержки, зарплата, оказание медицинской помощи.

Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области предусмотрено на 2023 год – 833 млн рублей, на 2024 и 2025 годы – по 715 млн рублей. В рамках областного бюджета финансируются три государственные программы, основная из них – «Содействие занятости населения Самарской области».

- Прежде всего, хочу сказать, что внесенный правительством проект бюджета – это социально ориентированный документ. Все социальные обязательства в бюджете сохранены: пособия и выплаты всем льготным категориям. Более того, будут добавлены новые виды поддержки для семей с детьми. При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, основа, заложенная главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым вместе со всей командой, позволила сформировать главный финансовый документ на 2023-2025 годы как бюджет развития.

В адрес комитета поступили поправки от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поправками предлагается увеличить средства на отдых и оздоровление детей, улучшение материально-технической базы социальных учреждений, оснащение лечебных учреждений резервными источниками электроснабжения. Мы коллегиально обсудили и одобрили поправки. Уверена, это позволит качественно подойти к подготовке документа ко второму чтению, - резюмировала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.