Депутаты областного парламента одобрили бюджет до 2025 года на здравоохранение

На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы депутаты обсудили проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который был принят в первом чтении.

Согласно нему, министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области предусмотрено на 2023 год – 38,9 млрд рублей, на 2024 год – свыше 40 млрд рублей, на 2025 год – 41,7 млрд рублей.

Традиционно в структуре расходов министерства большую часть занимают меры социальной поддержки (всего в регионе их выплачивается 92 вида). В 2023 году на них предусмотрена рекордная сумма – 25,9 млрд рублей.

Министерству здравоохранения региона по проекту бюджета будет выделено в 2023 году – 30,1 млрд рублей, в 2024 – 28,9 млрд рублей, в 2025 – 29,9 млрд рублей.

Расходы распределят на 4 основные программы: «Государственное развитие здравоохранения» (99% всех расходов), «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Оказание содействия добровольному переселению граждан», «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Самарской области».

86% запланированного объема средств – это первоочередные расходы: публичные обязательства, меры социальной поддержки, зарплата, оказание медицинской помощи.

Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области предусмотрено на 2023 год – 833 млн рублей, на 2024 и 2025 годы – по 715 млн рублей. В рамках областного бюджета финансируются три государственные программы, основная из них – «Содействие занятости населения Самарской области».

- Прежде всего, хочу сказать, что внесенный правительством проект бюджета – это социально ориентированный документ. Все социальные обязательства в бюджете сохранены: пособия и выплаты всем льготным категориям. Более того, будут добавлены новые виды поддержки для семей с детьми. При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, основа, заложенная главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым вместе со всей командой, позволила сформировать главный финансовый документ на 2023-2025 годы как бюджет развития.

В адрес комитета поступили поправки от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поправками предлагается увеличить средства на отдых и оздоровление детей, улучшение материально-технической базы социальных учреждений, оснащение лечебных учреждений резервными источниками электроснабжения. Мы коллегиально обсудили и одобрили поправки. Уверена, это позволит качественно подойти к подготовке документа ко второму чтению, - резюмировала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.