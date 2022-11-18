Многие самарцы хотели бы работать удаленно из-за наступления холодов

Многие жители хотели бы работать удаленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие жители бы перейти на «удаленку» или работать меньше дней из-за наступления холодов. Об этом они рассказали аналитикам.

По данным исследовательского центра Зарплата.ру, в опросе приняли участие горожане в возрасте от 18 до 55 лет. Многие самарцы считают, что во время осенне-зимнего периода им легче работать с измененным графиком. 32% опрошенных хотели бы работать удаленно, а 29% перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Также респонденты хотели бы уменьшить количество рабочих часов или иметь более длинные перерывы. 78% опрошенных чувствую усталость в эти сезоны, которая отражается на рабочем процессе.

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