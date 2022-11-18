Комитет по сельскому хозяйству самарской губдумы рекомендовал принять закон об областном бюджете на 2023-2025 годы

Фото: Самарская губернская дума

На заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Объем бюджетных ассигнований в сфере АПК на 2023 год в проекте предусмотрен на уровне текущего года - 2,5 млрд рублей, на 2024 и 2025 годы – по 2,4 млрд рублей.

В ближайшие три года продолжится реализация мероприятий региональных составляющих федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин проинформировал депутатов о 41 мере государственной поддержки АПК, 15 из них направлены на поддержку животноводства, как приоритетной отрасли самарского агропрома. Кроме того, особое внимание уделяется развитию семеноводства, селекционной работы.

Более чем на 45% увеличилось финансирование расходов министерства лесного хозяйства региона и составило 1,4 млрд рублей в 2023 году. 540 млн рублей из них в следующем году пойдут на реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства Самарской области».

Во время обсуждения поступило предложение внести поправки в главный финансовый документ области. Дополнительные средства предлагается направить на модернизацию и техническое оснащение АПК, реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий», для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям для возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока и на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, а также на поддержку отдельных направлений животноводства. Общая сумма поправок - около 270 млн рублей.

Комитет проголосовал за поправки фракции «Единая Россия». Они создадут условия для того, чтобы жители Самарской области не почувствовали санкционного давления по ценам в магазинах, чтобы сельхозтоваропроизводители были уверены в завтрашнем дне, продолжали работать, развиваться, инвестировать в свое производство. Думаю, что в результате это будет не просто бюджет развития агропромышленного комплекса, а бюджет интенсивного и ответственного развития, - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента Николай Сомов.