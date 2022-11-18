Самарские депутаты внесли поправки в областной бюджет до 2025 года по финансированию строительной отрасли

Фото: Самарская губернская дума

На комитете по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы депутаты ознакомились с подробностями финансового документа в отрасли строительства и дорожного хозяйства.

Так министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2023 году будет выделено без учета средств федерального бюджета 24 млрд 590 млн в 2023 году, 36 млрд 478 млн рублей в 2024-м; 35 млрд 575 млн рублей - в 2025-м.

Министр транспорта Иван Пивкин подчеркнул основные цели и задачи на следующий год: довести уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог до 44%; довести уровень нормативного состояния дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 91%. На следующий год запланирован ввод в эксплуатацию 77 участков дорог общей протяженностью 221 км. На ремонт автомобильных дорог регионального значения из областного бюджета планируется направить 3 млрд 243 млн рублей.

Согласно проекту бюджета на следующую трехлетку министерству строительства региона предусмотрено ассигнование в размере 20 млрд 249 млн рублей в 2023 году, 15 млрд 446 млн рублей -в 2024-м и 5 млрд 150 млн рублей - в 2025-м.

Министерством планируется реализация мероприятий в рамках 17 государственных программ Самарской области и 5 национальных проектов. Предполагаются мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, расселению граждан из аварийного жилья, удовлетворение прав «обманутых дольщиков», продолжение строительства социальной инфраструктуры. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2023 год составляет 2 млн 612 тысяч кв.м.

Также на комитете одобрили поправки в проект бюджета Самарской области на 2023-2025 годы. Во-первых, предлагается направить дополнительно 1 млрд рублей на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения, а также внутриквартальных дорог.

Во-вторых, предоставить субсидии местным бюджетам на исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2023 году – 300 млн рублей, в 2024 году- 150 млн рублей, в 2025 году – 100 млн рублей.

Теперь эти поправки рассмотрят на заседании комитета по бюджету, а затем — на заседании Думы.

- Отрадно было услышать, что Самарскую область отметили как одну из лучших по выполнению федеральных программ и национальных проектов. На строительство и ремонт дорог в 2023 году выделены значительные средства из областного бюджета. По некоторым позициям бюджета выделили больше, чем в 2022, что очень важно. Это, например, средства на обеспечение жильём детей-сирот, средства на переселение из аварийного жилья. Мы ожидаем, что дополнительно на эти цели будут весомые поступления и из федерального бюджета, - отметил председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин.