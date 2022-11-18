Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 13:15

В Самаре минздрав не закупил тест-полоски измерения глюкозы для детей-инвалидов

Родителям пришлось самостоятельно покупать препараты
Алена ПРОВКИНА
Суд удовлетворил требования прокуратуры

Суд удовлетворил требования прокуратуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском районе областного центра правоохранители обязали министерство здравоохранения возместить ущерб родителям с детьми-инвалидами. Ребятам не предоставили льготные тест-полоски для измерения глюкозы.

По данным прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства проверили исполнение требований законодательства. Оказалось, что не все дети получили льготные лекарственные препараты и медицинские изделия. Многие семьи с инвалидами вынуждены были самостоятельно закупать тест-полоски для измерения глюкозы. Прокуратура района обратилась в суд, чтобы министерство компенсировало моральный и материальный вред.

Районный суд удовлетворил требования ведомства. В пользу родителей несовершеннолетних взыскали денежные средства. Общая сумма достигла 27 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал