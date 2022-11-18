В Самаре минздрав не закупил тест-полоски измерения глюкозы для детей-инвалидов

Суд удовлетворил требования прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском районе областного центра правоохранители обязали министерство здравоохранения возместить ущерб родителям с детьми-инвалидами. Ребятам не предоставили льготные тест-полоски для измерения глюкозы.

По данным прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства проверили исполнение требований законодательства. Оказалось, что не все дети получили льготные лекарственные препараты и медицинские изделия. Многие семьи с инвалидами вынуждены были самостоятельно закупать тест-полоски для измерения глюкозы. Прокуратура района обратилась в суд, чтобы министерство компенсировало моральный и материальный вред.

Районный суд удовлетворил требования ведомства. В пользу родителей несовершеннолетних взыскали денежные средства. Общая сумма достигла 27 тысяч рублей.

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