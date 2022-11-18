Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре 18 ноября 2022 года

Губернатор отметил важность IТ-конференции для крупных промышленных предприятий Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 18 ноября 2022 года, в Самаре прошла межрегиональная IТ-конференция и выставка «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Старт ее работе дали губернатор Дмитрий Азаров, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

IТ-конференцию провели для представителей промышленных предприятий ПФО и разработчиков программных продуктов. В мероприятии приняли участие представители более 150 компаний и 40 спикеров.

— Эта конференция представляет большой интерес для высокотехнологичных промышленных предприятий. Запрос по программным продуктам, софту как от крупных организаций, так и МСП очень большой, — отметил глава региона.

В рамках конференции прошла выставка, на которой были представлены продукты отечественного софта. Среди них: ПО для предотвращения кибератак, для комплексной автоматизации рабочих мест, для безопасного доступа к информационным системам и т. д. Презентовали на мероприятии и проект «Умные дороги», который создают в Самарско-Тольяттинской агломерации. Технология V2X повышает безопасность дорожного движения, добавляет удобство для водителей. Она станет стандартом для беспилотного транспорта. В настоящее время разработку внедряют при строительстве обхода Тольятти с мостом через Волгу.

Еще одним важным моментом мероприятия стало заключение соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Свои подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления АРПП, президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

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