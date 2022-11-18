В Самарской области мужчина получил условный срок за хранение оружия и грабеж

Мужчина признался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области подозреваемого в грабеже задержали правоохранители. Оказалось, мужчина совершил несколько преступлений.

По данным прокуратуры Самарской области, 36-летний мужчина решил ограбить продуктовый магазин. Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника. Во время обыска в его доме обнаружили незаконные боеприпасы. На этом подозреваемый не остановился и продолжил совершать преступления. Он хотел сходить к знакомому в гости, но не обнаружил его дома. Мужчина проник в чужой дом и какое-то время провел в помещении. Владелец квартиры обратился за помощью в полицию.

Задержанный признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Пока приговор не вступил в законную силу.

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