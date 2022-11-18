Самарские врачи рассказали, что у курящих людей в четыре раза выше риск развития инфаркта

Как подчеркивают специалисты, курящие люди сокращают свою жизнь на 10-15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи рассказали о ситуации с курением в Самарской области. По его словам, распространенность табакокурения в регионе снижается.

— Самарская область входит в число регионов России с наименьшей долей курильщиков с показателем 16,8%. Стоит помнить, что продолжительность жизни у курильщиков в целом ниже, чем у некурящих, — рассказал Юрий Мальшин.

Главный внештатный пульмонолог минздрава региона Юлия Богданова отмечает, что вейпы и электронные сигареты не менее вредны для бронхолегочной системы, чем курение традиционного табака. Это связано с устройством, подогревающим жидкость, из-за которого идет термическое поражение органов дыхания. Помимо этого, происходит вдыхание большого количества канцерогенных веществ, которые содержатся в смесях для курения.

При курении сердце человека начинает работать с перегрузкой, как отметила врач самарского кардиологического диспансера Инна Скрипник. Сужаются сосуды, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. Специалист уверяет, доказано, если сравнить двух людей до 45 лет, то у курящего риск развития инфаркта в 4 раза выше, чем у не курящего.

Также если у курящего человека присутствует артериальная гипертония и повышенный холестерин, то риск инфаркта миокарда увеличивается в 8 раз. Как подчеркивают специалисты, курящие люди сокращают свою жизнь на 10-15 лет.

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