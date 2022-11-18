Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 14:23

На самарской сцене академического театра оперы и балета проведут вечер хореографии 30 ноября 2

Зрители смогут увидеть в танце целое историческое столетие
Алена ПРОВКИНА
Вечер хореографии состоится в конце ноября

Вечер хореографии состоится в конце ноября

В Самаре пройдет вечер хореографии на сцене академического театра оперы и балета им. Шостаковича. Зрители смогут посетить мероприятие 30 ноября 2022 года.

Представление начнется вечером, в 18:30. В танце на сцене покажут целое столетие, с двадцатых-тридцатых годов прошлого века до наших дней. В первом отделении представят балетный дивертисмент, во втором – балет «Фортепианный концерт», в третьем – возобновленный в областной столице балет о Великой Отечественной войне «Ленинградская симфония».

За пультом будет дирижер-постановщик – худрук и главный режиссер театра Евгений Хохлов. Возрастное ограничение 12+.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал