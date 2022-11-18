На самарской сцене академического театра оперы и балета проведут вечер хореографии 30 ноября 2

Вечер хореографии состоится в конце ноября

В Самаре пройдет вечер хореографии на сцене академического театра оперы и балета им. Шостаковича. Зрители смогут посетить мероприятие 30 ноября 2022 года.

Представление начнется вечером, в 18:30. В танце на сцене покажут целое столетие, с двадцатых-тридцатых годов прошлого века до наших дней. В первом отделении представят балетный дивертисмент, во втором – балет «Фортепианный концерт», в третьем – возобновленный в областной столице балет о Великой Отечественной войне «Ленинградская симфония».

За пультом будет дирижер-постановщик – худрук и главный режиссер театра Евгений Хохлов. Возрастное ограничение 12+.

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