Начальник ГУ МВД по Самарской области принял участие в открытии нового отдела полиции

При ремонте были учтены пожелания и рекомендации сотрудников органов внутренних дел. Фото: правительство Самарской области

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов принял участие в открытии отдела полиции Автозаводского района № 2 в Тольятти. Генерал-лейтенант полиции пожелал сотрудникам удачи в службе на новых рабочих местах.

Полицейский отдел был открыт после капитального ремонта. Соответствие помещений необходимым требованиям Игорь Иванов, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, председатель Общественного совета Владимир Гусев и другие.

— Здание 1996 года постройки более 20 лет прослужило без капремонта. Сейчас это здание в отличном состоянии, мы благодарим всех, кто вложил душу в работу, — сказал начальник ГУ МВД по Самарской области.

При ремонте были учтены пожелания и рекомендации сотрудников органов внутренних дел в соответствии с принятыми стандартами. Также генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил начальнику отдела полиции Сергею Охотному ключи от нового служебного автомобиля «Лада Гранта». Машина будет использоваться в работе дежурной части.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей были награждены ведомственными наградами и почетными грамотами отличившиеся сотрудники, а представителю компании застройщика вручено благодарственное письмо.

Игорь Иванов и Хейрулла Ахмедханов перерезали красную ленту и осмотрели здание. Помещения оборудованы всем необходимым, обустроены места отдыха и приема пищи для дежурного наряда, оформлены актовый зал и рабочие кабинеты.

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