В Самаре правоохранители обязали администрацию отремонтировать дороги в Куйбышевском районе

На участках должны провести восстанавливающие работы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Куйбышевском районе Самары прокуратура обязала администрацию отремонтировать дороги. В ходе проверки выявили нарушения.
По данным прокуратуры Самарской области, нарушения обнаружили в состоянии дорожного покрытия трех автомобильных дорог по улицам Степной, Уральской и Камышинской. На участках есть повреждения, просадки и выбоины. Дефекты мешают движению транспорта. Три иска направили в Ленинский районных суд.
Решением суда профильный департамент и администрацию обязали провести комплекс работ и восстановить покрытие. Заявление удовлетворили в полном объеме, исполнение взяли на контроль.
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