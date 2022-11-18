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НовостиОбщество18 ноября 2022 15:35

Самарская область примет участие в проекте по созданию зарядных станций для электротранспорта

В регионе прошло совещание по вопросу реализации проекта
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе планируют развить инфраструктуру для электротранспорта

В регионе планируют развить инфраструктуру для электротранспорта

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области планируют принять участие в пилотном проекте по созданию зарядных станций для электротранспорта. Первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов провел совещание.

В обсуждение вопроса создания инфраструктуры для электротранспорта приняли участие представители профильных министерств, а также городских округов Самары и Тольятти. В регионе планируют установить автомобильные зарядные станции. Они смогут обеспечить возможность быстрой зарядки для электрического транспорта. В следующем году в губернии должно появиться 27 таких станций, а в 2024 году – еще 30.

Проект реализуют благодаря софинансированию за счет федерального бюджета. Подобные станции хотят установить вблизи торговых центров, кинотеатров, фитнес-центров, ресторанов и у аэропорта. Создание зарядной инфраструктуры возможно в рамках проекта «Электромобиль и водородных автомобиль».