Самарский блогер показал с высоты новую пешеходную зону на улице Советской Армии

В областной столице появилась еще одна пешеходная зона. Фото: Сергей Бобин

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал с высоты птичьего полета новую пешеходную зону. Она расположена на улице Советской Армии.

Судя по видео, на участке уложили новое покрытие и огородили от проезжей части. Теперь горожане без проблем смогут передвигаться по улице. В комментариях в социальных сетях пользователи без радости приняли новую пешеходную зону.

Напомним, также в областной столице рассказали о причинах пробок в районе развязки на улице Ново-Садовой. Проблемой стало большое количество автомобилей, которые необходимо разделить на потоки.

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