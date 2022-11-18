Стало известно, что пропавшая несовершеннолетняя девушка из Самары найдена

При каких обстоятельствах пропала и была найдена Кристина Ш., не разглашается. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стала известна судьба потерявшейся 14-летней Кристины Ш., местоположение которой было неизвестно с 16 ноября. Девушка найдена живой.

— Несовершеннолетняя разыскана. Противоправных действий в отношении девушки не совершалось, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

При каких обстоятельствах пропала и была найдена Кристина Ш., не разглашается. Помимо девушки, за одну неделю в Самарской области пропал еще и 16-летний Егор Х. Подросток ушел из своей школы на ул. 22 Партсъезда в Кинеле 15 ноября.

Вчера, 17 ноября из-за исчезновения парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Несовершеннолетнего искали следователи, криминалисты, полиция и волонтеры. Сегодня стало известно, что 16-летний Егор Х. найден погибшим.

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