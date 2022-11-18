В Самаре одинокой женщине с ребенком без причины отказали выплачивать пособие

Представители фонда пересмотрели решение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Промышленном районе Самары сотрудники прокуратуры провели проверку. Одинокой женщине с несовершеннолетним ребенком без причины отказывали в пособии.
По информации ведомства, женщина ранее уже обращалась с заявлением, чтобы получить социальную поддержку, но ей отказали. Основанием послужило отсутствие дохода за расчетный период. Также отделение фонда не учло, что женщина является единственным родителем.
Сотрудники надзорного ведомства в результате проверки внесли представление в адрес руководителя отделения пенсионного фонда. На данный момент решение пересмотрели, ребенку назначили пособие.
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