В Самаре одинокой женщине с ребенком без причины отказали выплачивать пособие

Представители фонда пересмотрели решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары сотрудники прокуратуры провели проверку. Одинокой женщине с несовершеннолетним ребенком без причины отказывали в пособии.

По информации ведомства, женщина ранее уже обращалась с заявлением, чтобы получить социальную поддержку, но ей отказали. Основанием послужило отсутствие дохода за расчетный период. Также отделение фонда не учло, что женщина является единственным родителем.

Сотрудники надзорного ведомства в результате проверки внесли представление в адрес руководителя отделения пенсионного фонда. На данный момент решение пересмотрели, ребенку назначили пособие.

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