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НовостиОбщество18 ноября 2022 17:27

В Самаре телебашню подсветят зеленым в поддержку акции «Сохраним лес» 20 ноября

Новая «экологическая» подсветка появится в 18:00
Ирина СИНЕГУБОВА
В этот день будет достигнута цель года по высадке 70 миллионов деревьев. Фото: минсельхоз Самарской области

В этот день будет достигнута цель года по высадке 70 миллионов деревьев. Фото: минсельхоз Самарской области

Самарская область присоединится к всероссийскому флешмобу телебашен в поддержку акции «Сохраним лес». Телебашня Самары подсветится зеленым.

— В воскресенье 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране, — рассказали в минсельхозе Самарской области.

В Самаре новая «экологическая» подсветка появится в 18:00. Масштабная акция «Сохраним лес» в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев. Эту цифру озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре. В световой дизайн городских сооружений планируют также вписать и само название: «Сохраним лес».

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