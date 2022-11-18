В Самарской области строительство нового корпуса районной больницы завершено на 90%

Около 50 врачей и средних медицинских работников примут на работу в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Кинель-Черкассы новое клинико-диагностическое отделение центральной районной больницы готово на 90%. Строительство началось в июне этого года.

— Сейчас идет обустройство входных групп, монтаж вентиляции и пожарной сигнализации, систем водо- и теплоснабжения, оснащение новой медтехникой и компьютерным оборудованием, — рассказали в минздраве Самарской области.

В больнице будут работать разнопрофильные специалисты, туда уже поступило 26 единиц медицинского оборудования. Новый корпус станет уникальным для района медицинским подразделением с современным оборудованием.

Около 50 врачей и средних медицинских работников примут на работу в медицинское учреждение. В настоящий момент уже ведется работа по привлечению специалистов. Для сотрудников предусмотрят меры социальной поддержки, среди них предоставление служебного жилья, подъемные при трудоустройстве.

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