Самарский блогер показал, как выглядели дороги после первого сильного снегопада

В Самаре прошел сильный снегопад. фото: скриншот видео

В Самарской области продолжает бушевать непогода. Местные жители удивились первому сильному снегопаду в регионе. Городской блогер Евгений Щекин показал, как выглядели дороги ранним утром.

Специалисты отмечают, что в губернии сегодня, 18 ноября 2022 года, выпало более 20 мм осадков. Снегопад начался в четверг и продолжился до самого утра пятницы. Но уже ближе к вечеру в регионе начался дождь, и температура воздуха поднялась до 0 градусов.

Напомним, завтра, 19 ноября 2022 года, синоптики предупредили жителей о густом тумане. Видимость при этом составит менее 500 метров. Горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах.

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