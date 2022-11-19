Пассажир «Калины» погиб в столкновении с грузовиком на трассе М-5 под Самарой

Погибшего из покореженной машины доставали спасатели Фото: ПСС Самарской области

Вечером в пятницу, 18 ноября 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. Около поворота на аэропорт Курумоч «Лада Калина» влетела в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- Водитель легкового автомобиля врезался в большегруз, который двигался в попутном направлении. Основная сила удара пришлась на правую переднюю часть «Калины», - рассказали спасатели.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пассажир отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы достать погибшего из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Они задействовали гидравлический инструмент. Работы на месте происшествия заняли около часа. Они были окончены в 21:20.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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