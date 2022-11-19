Снегопад в Самарской области 18 ноября 2022 года побил рекорд 86-летней давности

В регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков Фото: Ольга НОВИКОВА

Снегопад, который обрушился на Самарскую область 18 ноября 2022 года, установил новый рекорд. Накануне свои показатели обновили сразу семь метеостанций региона.

— 18 ноября 2022 года был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков в Самаре, Авангарде, Безенчуке, Большой Глушице, Сызрани, Аглосе и Новодевичье, — сообщили в Приволжском УГМС.

Больше всего снега вчера выпало в Самаре. Максимальное количество осадков составило 31,8 мм. Это на 0,2 мм больше, чем в 1967 году. Второе место заняла Сызрань — 29,5 мм. Отклонение от предыдущего максимума, зафиксированного 55 лет назад, — 16,4 мм. В Новодевичье выпало 29 мм осадков, а в Аглосе — 28 мм. И там, и там побит рекорд 1967 года.

В Авангарде и Большой Глушице снегопад побил самый старый рекорд — 1936 года. Максимальное количество осадков 18 ноября в этих населенных пунктах составило 17,3 и 21,9 мм соответственно. В Безенчуке был перекрыт рекорд времен Великой Отечественной войны — 1944 года. Там выпало 27,5 мм осадков, что на 10,9 мм больше предыдущего значения.

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