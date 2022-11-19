Стали известны подробности смертельного ДТП с «Калиной» и грузовиком на М-5 под Самарой

Половина легкового авто превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 18 ноября 2022 года у поворота на аэропорт Курумоч. Напомним, там «Калина» залетела под грузовик. В полиции назвали предварительную версию произошедшего.

По данным сотрудников ГИБДД, все случилось в 20:00 на 1015 км трассы М-5 «Урал». За рулем автомобиля «Лада Калина» находился 35-летний водитель. Он нарушил правила расположения транспорта на дороге и врезался грузовик Foton. Водитель большегруза — 50-летний мужчина — остановился на правой полосе из-за поломки.

Основной удар пришелся на правую сторону легковушки. Вся эта часть превратилась в груду металла. Пассажир — 34-летний мужчина — не выжил. Из покореженного автомобиля его доставали спасатели. Водитель получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, за последний год его уже 15 раз привлекали за нарушение ПДД.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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