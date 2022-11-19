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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:00

Ремонту мешают гаражи: жители ряда домов в Самаре на неопределенный срок остались без воды

Ряд домов остался без холодной воды из-за утечки на ул. Алма-Атинской в Самаре 19 ноября 2022
Анастасия ФИЛАТОВА
Коммунальщики перекрыли прохудившуюся трубу, но не могут ее отремонтировать / Фото: РКС-Самара

Коммунальщики перекрыли прохудившуюся трубу, но не могут ее отремонтировать / Фото: РКС-Самара

В субботу, 19 ноября 2022 года, на улице Алма-Атинской в Самаре произошла коммунальная неприятность. В районе дома № 116 выявили утечку на водопроводной линии диаметром 200 мм. Часть воды оказалась на поверхности. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Коммунальщики оперативно выехали на место аварии и перекрыла трубу. Без холодной воды остались несколько домов. Среди них: ул. Алма-Атинская, 144, ул. Стара-Загора, 285, 287, 293, 301, 303, 305 и 307.

Сроки проведения ремонта водовода пока под вопросом. Дело в том, что в месте прохождения сетей, где произошла утечка, стоят незаконные гаражи. Они мешают начать работы. Самостоятельно убрать эти объекты коммунальщики не могут — не имеют права. Сейчас они вместе с администрацией Кировского района ищут владельцев гаражей.

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