Тольяттинец не смог найти аргументов в споре и ударил приятеля ножом в живот

Яростный спор между мужчинами разгорелся во время застолья Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в нападении на 59-летнего местного жителя. Мужчину ранили ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в начале ноября 2022 года в частном доме на улице Уральской в Центральном районе Тольятти. В один из вечеров хозяин жилища принимал у себя гостя — знакомого. Мужчины распивали алкоголь и, как часто бывает под градусом, начали ругаться друг с другом. Конфликт развивался стремительно — гость схватил кухонный нож и ударил приятеля в живот. После этого он сбежал.

Злоумышленник использовал нож в качестве аргумента в споре Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а подозреваемого объявили в розыск. Злоумышленника поймали в тот же день. Его обнаружили сотрудники ППС во время патрулирования. Неопрятно одетый мужчина находился неподалеку от места преступления.

Задержанным оказался 61-летний местный житель. Ранее он судим не был. Тольяттинец рассказал, что ударил приятеля ножом, потому что не смог найти других аргументов в споре. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время расследование продолжается.

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