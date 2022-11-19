Фигуристке Александре Трусовой приглянулась полицейская овчарка в Самаре

Дома у Александры Трусовой уже живут пять собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Русская ракета» Александра Трусова едва не обзавелась еще одной собакой на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Спортсменке приглянулась здесь полицейская овчарка по кличке Рамос.

— Собака понравилась, но забирать себе не буду. У меня сейчас и так много собак, пока что остановлюсь, наверное, — сказала журналистам Александра Трусова.

Напомним, у спортсменки уже есть пять собак и кошка. Первой у нее появилась чихуахуа Тина, которую ей подарили родители за разученный двойной аксель. После выученного тройного акселя фигуристка завела карликового пуделя Лану. Также дома у девушки живет хаски, который больше проявил привязанность к брату. Еще одну собаку — Алиту породы басенджи Александра получила в подарок. Как и пятую — пуделя Круэллу. Последняя — презент от китайских фанатов.

Отметим, сегодня Александра Трусова выступила на льду Дворца спорта имени Высоцкого в Самаре. Она показала короткую программу в рамках пятого этапа Гран-при России «Волжский пируэт». По итогам проката девушка набрала 69,5 баллов и заняла третье место. После ее выступления фанаты забросали лед мягкими игрушками. Александра поделилась, что ей понравились и арена в Самаре, и активная поддержка публики.

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