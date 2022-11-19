Видимость упадет до 500 метров: сильный туман и гололед ждут самарцев 20 ноября 2022 года

Жителей Самарской области подстерегает очередная погодная опасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупреждают жителей Самарской области об очередном ухудшении погоды. В регионе вновь ожидаются сильный туман и гололед. Объявлен желтый уровень опасности.

— Ночью и днем 20 ноября 2022 года местами в Самарской области ожидается туман. Видимость при нем будет 500 метров и менее. Также возможны гололед, налипание мокрого снега. На дорогах — снежный накат и гололедица, — сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на воскресенье в регионе будет идти небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха составит 0...-5 градусов. В северной половине области будет холоднее — до -10 градусов. Днем ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра поднимется до отметки в +1 градус.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Водителям советуют быть внимательнее во время тумана, не превышать скорость и не совершать резких маневров. Пешеходам тоже рекомендуют быть аккуратнее и не спешить. Чтобы избежать падений и травм, следует надеть нескользящую обувь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал