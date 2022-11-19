Бесплатный каток откроют во Дворе спорта в Самаре на зимних каникулах

В прошлом году во Дворце спорта уже работал бесплатный каток Фото: правительство Самарской области

В Самаре организуют площадку для массового катания на коньках. Бесплатный каток откроют во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской. Об этом «Комсомолке» сообщил директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

- Площадку организуем на зимних каникулах. В прошлом году у нас такой опыт был. В этом планируем его повторить. Готовимся порадовать жителей, - поделился с «КП-Самара» Виталий Иванов.

Напомним, в 2021 году бесплатный каток во Дворце спорта заработал в конце декабря. Кататься по главной арене могли все желающие. Правда, доступ туда был лишь в определенные часы. Тем, кто хотел посетить площадку, необходимо было записаться заранее.

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